Ny opfindelse skal beskytte ældre mod smertehelvede

- Ja, det ved jeg ikke. Det kan godt være, man er for forfængelig, men på den anden side, hvis jeg var meget udsat for fald, så tror jeg, jeg ville, siger han.



En opfindelse med store fordele

Kirsten Rud Bentholm er leder af DokkX, der er en udstilling af velfærdsteknologi på Dokk1 i Aarhus.



- Hoftebrud er et meget stort problem. Dels for borgeren, det går ud over, men også for samfundet, fordi det er meget dyrt i forhold til både genoptræning og de følgevirkninger, der kan komme af at få en nedsat gangfunktion i forhold til inaktivitet, ensomhed og så videre, siger Kirsten Rud Bentholm.