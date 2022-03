Se tallene: Bruger 15 gange så lang tid som nabokommune

Odder er næstbedst i landet

Det er dog langt fra i alle østjyske kommuner, ventetiden stiger. Faktisk er Odder Kommune gået i den modsatte retning og har nedbragt behandlingstiden.

Her er den i forvejen korte behandlingstid blevet skåret tre dage ned, og beboerne venter derfor i snit seks dage på en tilladelse. Det gør Odder til den danske kommune med den næstlaveste behandlingstid, kun overgået af Vallensbæk Kommune.

- Det er imponerende, at Odder kan blive ved med at præstere så korte sagsbehandlingstider. Vi har endda set eksempler på, at de kan klare sagsbehandlingen indenfor et par timer, siger Michael Ancher, formand for DI Byggeri Østjylland, i en pressemeddelelse.



Samsø Kommune har med 192 dage i 2020 den absolut længste ventetid. Og selv om den året efter var nedbragt til 94, ligger den fortsat højest blandt de østjyske kommuner.

Det vil samtidig sige, at Odder Kommune i gennemsnit kan færdiggøre mere end 15 byggetilladelser på den tid, nabokommunen Samsø bruger på én.