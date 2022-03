Stor modstand: Ejer vil rive bevaringsværdigt hus ned

- Huset har været misligeholdt i seks-syv år, og det er noget af en øjebæ at gå forbi og se. Det er uforståeligt, at ejeren ikke har gjort noget, og at man fra myndighedernes side heller ikke har gjort noget, siger Lone Hildebrand.



Politiker vil kæmpe for bevarelse

Martin Jakobsen (K), der er formand for Plan- og Vejudvalget i Silkeborg Kommune, er selv opvokset på Sølystvej. Han vil kæmpe for at bevare det historiske hus, der lige nu er i høring.

- Jeg tænker, at bevaring af lige præcise den type huse er vigtig. Særlig i den kontekst at Silkeborg er en by, der udvikler sig rigtig meget. For at forstå, hvad vi kommer fra, og hvor vi er på vej hen, så er det vigtigt, vi bevarer den slags huse i vores by, og jeg tror, det kommer til at ske, siger han og fortsætter: