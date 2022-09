Nu sker det: 400 meter hegn skal forhindre tragedier

Behov for mere

Hegnet er sat op efter en gennemgang af sikkerheden på havnen og ved åen tidligere på året. I den forbindelse blev der opsat midlertidige hegn, som nu bliver erstattet af mere permanente hegn.

De nye foranstaltninger koster fire millioner kroner, men der er brug for yderligere midler for at højne sikkerheden tilstrækkeligt på havnen. Det siger rådmand for Teknik og Miljø, Nicolaj Bang (K).

- Vi har ikke mulighed for at finansiere tiltagene alene i Teknik og Miljø. Derfor er der behov for, at byrådets øvrige partier viser velvilje ved de kommende budgetforhandlinger og afsætter flere midler, så det bliver muligt at komme helt i mål med alle anbefalinger, så det bliver endnu mere trygt at færdes langs å og havn, siger han i en udtalelse.