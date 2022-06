Flere skilte og mere lys på havnene skal mindske drukneulykker

Blandt andet kan mere belysning på havnene hjælpe, mener han. Og så skal restauranters borde og bænke trækkes længere væk fra kanten, mens mere skiltning skal gøre køretøjer opmærksomme på faren.

I dag er det op til den enkelte havn at indrette den på en hensigtsmæssig måde. René Højer og TrygFonden så gerne, at der kom noget lovgivning på området.

- Vi skal have nogle retningslinjer for, hvad vi skal gøre for at få sikkerheden ind. Ligesom vi ved byggeri har regler for brandtrapper og flugtveje, skal det også blive mere sikkert at være på havnen.

VIDEO: Falder man i vandet, mister man hurtigt kontrollen. TV2 ØSTJYLLAND-journalist Emil Borup Rokkjær sprang i marts i år i Aarhus Havn for at undersøge, hvad der sker med kroppen i iskoldt vand: