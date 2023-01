Muslimer for fred misser den årlige nytårsoprydning

Men da flere af de faste deltagere, der plejer at stille op, ikke kunne i år, blev det ikke til noget.

- De var kun et par stykker i Aarhus, da flere er ude at rejse. Så det er udelukkende på grund af praktiske årsager, at det ikke lod sig gøre i år, siger Imad Malik.

Forsøger igen næste år

Han fortæller, at initiativet også er at finde i både Norge, Sverige og Tyskland.

- I Danmark begyndte det ved, at vi mødtes til morgenbøn i anledning af nytåret, og da vi var ret mange, besluttede vi at benytte det til også at rydde op og på den måde bidrage til det samfund, vi er en del af. Siden bredte det sig til København og Aarhus, fortæller Imad Malik.

Han forventer, at foreningen forsøger at stable et hold på benene igen til næste år, så traditionen kan fortsætte også i Aarhus.