Video: Her bliver brandfolk beskudt med fyrværkeri

I den konkrete situation var der ikke fare for, at ilden ville sprede sig, så brandfolkene kunne afvente, at politiet fik styr på situationen.

Thomas Reinholdt Jørgensen forklarer, at brandfolkene har udstyr på, der beskytter dem i den slags situationer, men understreger også, at han og kollegaerne gerne vil have lov at arbejde uden frygt for at blive beskudt med fyrværkeri.

- Vi vil selvfølgelig helst, at det ikke sker, men vi ved også godt, at det kan ske, at folk bliver lige lovlig tændte. Vi ser det som drengestreger, og så trækker vi ud af området, indtil der falder ro på, siger han.