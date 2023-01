Stor brand hærger gammelt diskotek på centralt torv

Der udbrød nytårsnat en større brand på Torvet i Grenaa lige overfor Grenaa Kirke.

- Vi får meldingen 3.43 om en bygningsbrand i en lejlighed på Torvet i Grenaa, hvor det ryger fra øverste etage, fortæller vagthavende operationschef hos Østjyllands Brandvæsen Thomas Reinholdt Jørgensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Østjyllands Politi er branden opstået i et tidligere diskotek.

Billeder og video fra stedet viser en udbrændt tagetage, og brandvæsenet sendte flere køretøjer til stedet, da alarmen indløb, fortæller operationschefen.

- Det er jo nogle gamle bygninger på torvet, så rent brandmæssigt er de ikke så gode, og derfor sendte vi en del mandskab derud.

Flere udfordringer

Det lykkedes brandfolkene at forhindre ilden i at sprede sig til de omkringliggende bygninger, men brandfolkenes arbejde er ikke afsluttet endnu.

- Vi skal bruge en lastbil med grab til at fjerne tagkonstruktionen, og den er lidt svær at få fat på, fortæller Thomas Reinholdt Jørgensen.

Han oplyser, at branden er under kontrol søndag morgen, men brandvæsenet vil være til stede et godt stykke op ad formiddagen.

- Vi er i gang med efterslukningen, men det er vanskeligt at komme til. Det er kringlet, der er meget smalt, og vi skal ind i nogle baggårde, så det vil tage nogle timer, før vi kan køre derfra, fortæller operationschefen.

Han kan ikke på nuværende tidspunkt sige noget om årsagen til branden, men ifølge Østjyllands Politi kan fejringen af nytåret spille ind.

- Vi har mistanke om, at det er fyrværkeri, siger vagtchef Mikkel Møldrup til Ritzau.