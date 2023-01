Danser ind i det nye år med fremmede

Klassisk nytårsbord

Villum Vendelbo Lassen har deltaget i samtlige 'Nytårsmysterier'.

- Jeg kan rigtig godt lide at danse, og jeg kan rigtig godt lide at meditere. Jeg har ikke så meget brug for at sidde rundt om bordet og drikke nytårsaften, konstaterer han.

Og selvom meget går op i meditation og dans, så bliver der også foldet servietter til et klassisk nytårsbord på Strandgaarden.

For Christa Jacobsen er det ikke usandsynligt, at hun igen holder en utraditionel nytårsaften.

- Det var mega hyggeligt. Der er mange søde mennesker, som jeg har meget til fælles med. Jeg tror godt, jeg kunne finde på at gøre det igen.