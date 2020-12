Mundbind flyder fortsat i gadebilledet

Ny kampagne

Derfor har kommunen nu lavet en ny kampagne med plakater i bybilledet for at fortælle os alle, at brugte mundbind skal i en affaldsspand.

- Det er egentlig for at gøre folk opmærksomme på det, og lige sige det med et glimt i øjet: Husk ikke at tabe mundbindet, men smid det i skraldespanden og gerne i den her skraldespand, forklarer Kim Guldvad Svendsen.

Og den ide blev også taget godt imod af dem, som TV2 ØSTJYLLAND torsdag mødte på gaden.

- God ide. Lad os håbe det virker, lød det fra Elly De Linde fra Viby til TV2 ØSTJYLLAND.