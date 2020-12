Hver fjerde pelsdyrfarm havde konkursretning i 2019

- Der har tidligere været diskussion om, at minkbranchen går op og ned, men man kan se fra tidligere, at faldet i forhold til omsætning og eksport er markant over de sidste mange år.

- Ser man på branchen nu og over de to år, vi har set på, er det ikke en branche, der ser ud til at blive sundere, siger Bo Rasmussen fra Experian.

Konkurstallene for pelsdyrbranchen er endnu ikke meget store, oplyser han, men det er ikke utænkeligt, at det vil ske.

Generelt viser konkurstallene for november, at dansk erhvervsliv har klaret sig under coronakrisen.

Når man sammenligner november sidste år med november i år er antallet af konkurser næsten halveret.