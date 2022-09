Mørklagt sag: Det var potentielt farligt at gå på arbejde

Det er en meget voldsom sag, som man ser på med stor alvor. Det er indtil videre noget af det eneste, der er kommet frem om sagen, hvor to af Aarhus Kommunens kriminalitetsforebyggende tiltag i det vestlige Aarhus er lukket ned og anmeldt til Østjyllands Politi.

I alt er 13 medarbejdere, herunder en leder i afdelingen, sendt hjem.

- Det, vi har gjort, har været med afsæt i, at der er nogle meget bekymrende forhold, og vi har vurderet, at det vil være potentielt set farligt for dem, hvis nogen af dem var fastholdt på arbejdet, siger Erik Kaastrup-Hansen, direktør for sociale forhold og beskæftigelse.

- De er hjemsendt med løn, og der er ingen, der er dømt, og vi afventer nu politiets undersøgelser. Og med afsæt i dem kommer vi også til at forholde os til, om der er nogle personaleretlige konsekvenser.