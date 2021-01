Mai Manniche holder sin butik åben trods regeringens restriktioner

- Hun kan ikke bruge Grundloven § 74 som argument, på grund af sætningen: som ikke er begrundede i det almene vel, for her vurderer Regeringen, at kampen for at undgå smittespredning er i det almene vel. Der findes flere 1000 love, som indskrænker § 74, og når det er af hensyn til sygdom, vil jeg mene, det er oplagt og meget nødvendigt, siger Jørgen Albæk Jensen.

Men ifølge Mai Manniche er det netop den præmis, hun ikke hopper med på.

- Pointen er jo netop, at COVID-19 ikke kan legitimere en voldsom nedlukning, da det ikke er en trussel mod det almene vel. COVID-19 optræder af samme grund i Epidemilovens liste B sidestillet med influenza. Grundloven burde være ukrænkelig, men er det åbenlyst ikke af vores siddende regering. Minksagen var et godt eksempel, og nu er det detailhandlens tur til at blive slået ihjel, siger Mai Manniche.

Politiet var forbi

Lidt over elleve besøgte Østjyllands Politi JEWLSCPH i Aarhus centrum.

- Dørene var låst, men der stod en ekspedient bag disken, hende talte betjentene med, men der var ikke noget ulovligt at komme efter, siger Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Butikkerne må godt have udlevering af varer, hvis man har købt eller bestilt det hjemmefra.

- Der var ingen kunder i butikken, og det er i det her tilfælde ikke ulovligt at sige, man vil gøre noget ulovligt. Vi kunne ikke bevise, der var kunder, og at de holdt åbent, siger Østjyllands Politi.