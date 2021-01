Familie fik sommerhus foræret – nu har det fået ny adresse

Efter seks weekender var det væk fra Niels Prips grund.



- Lige da vi startede, tænkte vi ”oh my God, hvad har vi rodet os ud i”. Men det var alligevel lidt spændende, fortæller hun.

Chanette Skautrup arbejder i et rengøringsfirma. Hendes mand, Kent Skautrup, er alt-mulig-mand i en stålvirksomhed, og sønnen er tømrer, mens datteren går i skole.

Har inviteret tidligere ejer på besøg

Så snart vejret arter sig i det nye år, er planen, at det gamle sommerhus skal blive til to nye huse fordelt på familiens tre nyerhvervede kolonihavegrunde i Grenå.

- Vi skal have to kolonihavehuse på 30 og 35 kvadratmeter. I det ene skal der være køkkenalrum, et badeværelse og et soveværelse. I det andet skal der være et par soveværelser og et badeværelse, fortæller Chanette Skautrup, der håber, at projektet begynder 1. februar.