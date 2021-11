Letbanen ramt af aflysninger

Passagerer på Aarhus Letbane har mandag morgen nogle steder måttet kigge langt efter togene.

Et større problem ramte nemlig Letbanens informationssystem, skrev Midttrafik mandag morgen på sin hjemmeside.

Det betød en reduceret drift og forsinkelser. Blandt andet mellem Aarhus H og henholdsvis Aarhus Universitetshospital, Hornslet, Mårslet og Ryomgaard.

Forventningen var, at problemer kunne vare hele mandagen, men op ad formiddagen var problemerne blevet løst. Det bekræfter både Letbanen og Midttrafik.



- Vi er ved at normalisere driften, lyder det fra Letbanens direktør Michael Borre i en sms.

TV2 ØSTJYLLAND var tidligere på morgenen i kontakt med Michael Borre, der kunne bekræfte, at der var problemer med it-systemerne.

- Hele letbanen er fjernstyret, så en køreplan bliver læst ind, og så stiller systemet selv de rigtige og nødvendige togveje - inklusive sporskifte, signaler og så videre.

- Det system er gået ned, og vi ved ikke, hvad der er galt. Det er derfor, vi har sagt til Midttrafik, at det her godt kan risikere at fortsætte hele dagen, sagde Michael Borre.

Letbanen oplevede for nogle år siden en lignende situation, og det er erfaringerne fra dengang, der fik ledelsen til at forudsige, at det ikke ville blive ordnet med et fingerknips.