Lars Østergaard: Jeg vil give mine medarbejdere ALT

Lars Østergaard sidder klar til at rykke beredskabet op på næste niveau, fase 5A. Han venter bare på et 'go' fra hospitalsledelsen på Aarhus Universitetshospital.

Det indebærer, at hans afdeling bliver udvidet med senge og medarbejdere fra ortopædkirurgisk afdeling på hospitalet.

- Lige så snart jeg får en klarmelding, så begynder jeg at rykke rundt på tingene og få effektueret de planer, der ligger klar, siger Lars Østergaard, ledende overlæge for Infektionsmedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, til TV2 ØSTJYLLAND.



Det lyder nemt, men det er det ikke.

- Udfordringen er, at der er stor forskel på at passe en patient med et brækket ben og en covid-patient, der skal passes i isolering, siger han.