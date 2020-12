Immunolog: Vaccinen betyder, vi måske kan smide mundbindene til sommerferien

Dog ser både han og personalet frem til at få det lille stik, der gerne skulle blive starten til enden på corona-pandemien.



- Det er en helt særlig dag, når vi begynder at vaccinere, for så er vi på vej ud af det her og vi kan begynde at tro på, at det går den rigtige vej.

Læger klar på plejehjem

På plejehjemmene er det de praktiserende læger, der skal vaccinere de ældre, der måtte ønske det.

I Østjylland er opgaverne fordelt og lægerne står stand by.

- Det bliver med 48 timers varsel, at vi skal ud at vaccinere på plejehjemmene. Det har vi sagt ja til. De fleste plejehjem har en fast læge, som skal ud og give vaccinerne og andre steder er der praktiserende læger, der har meldt sig frivilligt, fortæller Jakob Ravn, der er formand for Praktiserende Lægers Organisation i Aarhus.