Kontant bonus på vej til jyske sygeplejersker

Derudover er der sat fokus på at skabe en dialog med sygeplejerskerne i forhold til at stå i beredskab, frem for at de skal have et prik på skulderen.

Dialogen skal handle om, hvor sygeplejerskerne er mest trygge – om det er i modtagelsen eller på intensivafdelingerne – og om, hvad der skal til for, at hverdagen kan gå op. Alt sammen for ikke at havne i en situation med alvorlig personalemangel.

Mange sygeplejersker er sendt hjem

I Region Midtjylland var der mangel på sygeplejersker allerede før coronavirus gjorde sit indtog i Danmark.

Og den mangel er kun blevet mere udtalt de seneste uger.

- Der er mange sygeplejersker, der er sendt hjem, og mange, der slås med senfølger af coronavirus, siger Anja Laursen.

Derfor kan aftalen om dialog og det ekstra tillæg for at stå i beredskab ende med at blive afgørende for at sørge for, at der er nok sygeplejersker på de afdelinger, der behandler coronasmittede patienter.

Sygeplejersker frygter en slem vinter

De seneste uger er antallet af smittede med coronavirus steget voldsomt, og flere dage har tallet været over 3000 om dagen.

Derfor er Anja Laursen bekymret for, hvor meget presset vokser på hospitalerne, da den voldsomme stigning i antallet af smittede kan resultere i en betragtelig stigning i antallet af indlagte om nogle uger.

- Selvom vi kan se frem mod en vaccine snart, ved vi jo godt, at det ikke er os alle, der bliver vaccineret med det samme, siger kredsformand Anja Laursen.

- Netop nu ser det virkelig slemt ud her i Midtjylland, og jeg kan godt frygte for, hvor meget slemmere det bliver henover.