Sygeplejersker på corona-afdeling går grædende hjem dag efter dag: - Vi føler os utilstrækkelige

Kan gå udover patientsikkerheden

Arththy Anandaratna har taget imod coronapatienter fra dag ét, men trætheden, frustrationen og magtesløsheden melder sig også hos sygeplejersker, som er kommet til afdelingen, efter pandemien brød ud i landet.

Heriblandt 26-årige Katrine Tjustrup. Hun har været på afdelingen siden august, og hos hende er det første ord, der popper op, også utilstrækkelighed.

- Det vi oplever, er, at vi er under et ekstremt pres. Helt personligt synes jeg, at det, der fylder mest, er følelsen af utilstrækkelighed, som sætter sig i maven. Det er både over for sig selv, sine patienter, pårørende og kolleger, siger Katrine Tjustrup til TV2 ØSTJYLLAND, og fortsætter:

- En af vores fornemste opgaver som sygeplejersker er at være der for vores patienter og deres pårørende, men det kan vi bare ikke lige nu. Hvordan skal jeg kunne være noget for andre, når jeg ikke har overskud til at være noget for mig selv?, spørger hun.