Sygeplejerske går på arbejde med ondt i maven – nu er der hjælp på vej

Udsigt til, at knuden bliver mindre



Følelsen af at være utilstrækkelig og hverken kunne være der for sig selv, sine kolleger eller sine patienter, smitter også af på sidstnævnte.

- Så sent som i weekenden, havde jeg igen en patient, der sagde; ’hold nu op, I har travlt’. Det er lige det, der går i maven. Det er jo min opgave, at være der for de patienter, der har brug for mig, men det har jeg bare sjældent rigtig tid til, siger Katrine Tjustrup.

Nu kan den unge sygeplejerske forhåbentlig snart se frem til, at knuden i maven bliver mindre og mindre. Med de nye tiltag fra hospitalets ledelse og en vaccine i vente begynder hun så småt at kunne se lyset for enden af tunnelen igen.

- Det er bare så dejligt at mærke, at der nu endelig bliver taget hånd omkring, at vi har behov for hjælp for at kunne bekæmpe den her virus. Så alt i alt har jeg en god mavefornemmelse, men alligevel tænker jeg ’hvad er det dog for en dag, det bliver i morgen.’