Landsdækkende nedbrud: OK-tankstationer ramt af it-fejl

En fejl i it-systemerne har onsdag og torsdag skabt store problemer for tankstationkæden OK og dens kunder over hele landet.

Det bekræfter OK, der har hovedkvarter i Aarhus-bydelen Viby, over for TV2 ØSTJYLLAND.

Både muligheden for at betale gennem OK's egen app samt kædens hjemmeside og telefonsystemer har været lagt helt ned, fortæller kommunikationschef Rasmus Boserup. Også private ladestandere har været ramt.