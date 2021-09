Mulig biljagt endte galt: Fire biler kolliderede

Da politiets patrulje kom frem til ulykkesstedet, stod fem ophidsede mænd og råbte efter hinanden.

Kødøkse og kokain

Politiet undersøgte stedet og foretog både ransagninger af bilerne og visitation af mændende. I en bil, kørt af en 28-årig mand, fandt politiet en kødøkse og en mindre mængde kokain. Han blev sigtet for begge dele. Derudover blev han sigtet for at køre bil, selvom han er frakendt kørekortet.

Den 28-årige mand var ligeledes den eneste, der slog sig. Udover ham, var det primært bilerne, der kom til skade i uheldet.