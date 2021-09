Dom i sag om dødsvold: Seks års fængsel til begge tiltalte

Torsdag er der faldet dom i en sag fra Salten syd for Silkeborg, hvor to mænd var tiltalt for at have slået og sparket 49-årige Jesper Lindgaard ihjel.

Retten i Viborg besluttede torsdag, at både 51-årige René Godskesen og 49-årige Svend Erik Jørgensen skal i fængsel i seks år.

René Godskesen har udbedt sig betænkningstid, mens Svend Erik Jørgensen har anket dommen med påstand om frifindelse,

Begge forsvarere afviste i løbet af retssagen, at der var tale om grov vold, og de pegede i stedet på, at dødsfaldet var et sammenfald af uheldige omstændigheder.