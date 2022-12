Læge på anklagebænken: Berørte kvinde med brækket fod på brysterne

"Grænseoverskridende" og "meget ubehageligt".



Sådan lyder det tirsdag fra en kvinde, der i januar 2022 var til undersøgelse med sin brækkede fod på sygehuset i Viborg.



Lægen, der udførte kontrollen, var en i dag 30-årig mand, der i Retten i Aarhus er tiltalt for at have krænket fire kvindelige patienter.

Formålet med kontrollen var ifølge kvinden at få vurderet, om hun skulle have gipsen af foden.

Hun henledte selv opmærksomheden på et stort blåt mærke på låret, som hun var bekymret for og mente kunne skyldes, at hun fik blodfortyndende medicin.

Det fik lægen til at indlede en nærmere undersøgelse, fortæller kvinden i retten.

- Da sygeplejersken er gået, løfter lægen lidt op i min kjole. Han tager hænderne op under kjolen, rører mit bryst og klemmer på det.

Derefter stak lægen ifølge kvindens forklaring sine fingre ind under hendes trusser, angiveligt for at tage kvindens puls.

- Det var meget nærgående og føltes ubehageligt, siger vidnet.