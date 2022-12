Læs eller genlæs: Sådan lød dommerens argumenter for straf

Det startede med én kvinde, der stillede sig frem i pressen. Nu er de fire formodede ofre.

Alle fire kvinder har det til fælles, at de har anmeldt en 30-årig mandlig læge til politiet for i starten af året at have misbrugt sin stilling som læge på henholdsvis Aarhus Universitetshospital i Skejby og Regionshospitalet Viborg.

Fredag falder dom i retssagen mod lægen, der er tiltalt for seksuelle overgreb og blufærdighedskrænkelser.

Dommen skulle egentlig være faldet onsdag, men tidsplanen skred, og derfor blev domsafsigelsen rykket til fredag d. 23. december.

TV2 ØSTJYLLAND er til stede i Retten i Aarhus, og du kan læse, hvordan dommen lyder omkring klokken 12.