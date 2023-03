Kvinde overfaldet: Politiet leder efter denne mand

Kort før midnat tirsdag i sidste uge blev en kvinde udsat for et voldsomt røveri på åben gade i det centrale Aarhus.

Østjyllands Politi beder nu offentligheden om hjælp til at finde den formodede gerningsmand.

Røveriet fandt sted omkring klokken 23.54 i Paradisgade i Aarhus tirsdag den 7. marts. En 28-årige kvinde anmeldte, at en ukendt gerningsmand havde stjålet hendes telefon og slået hende i hovedet med flere slag.

Ikke fundet endnu

Flere vidner så episoden og tumulten mellem kvinden, en anden kvinde og gerningsmanden, inden han stak af fra stedet til fods.

Manden løb i sydgående retning, oplyser politiet, der ikke har fundet frem til manden.

Derfor frigiver de nu et overvågningsbillede fra aftenen i håb om, at offentligheden kan hjælpe med at finde frem til manden. Han beskrives sådan:

- Mand

- Mellemøstlig af udseende

- Omkring 20 år gammel

- Ca. 175 cm høj

- Almindelig/muskuløs af bygning

- Mørkt hår, brune øjne, ingen skæg og ingen synlige tatoveringer.

- Var iført en mørk dynjakke/vest uden ærmer, hvid trøje med lange ærmer, sorte bukser og hvide sko.

Hvis man har oplysninger om, hvem manden er, eller hvor han befinder sig, bedes man ringe til Østjyllands Politi på telefonnummer 114.