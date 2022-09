I dag kom lidt af det hegn op, der kunne have reddet Lones mand

I november 2014 forsvandt Lone Weilings mand efter en julefrokost i Aarhus. Syv uger senere blev han fundet druknet i havnen.

Lige siden har hun kæmpet for at få hegn op langs åen og havnen. Det har været en lang, sej kamp, og der skulle gå næsten otte år, før Aarhus Kommune begyndte at montere et permanent hegn på havnen.

Det sker i denne uge, men spørger man Lone Weiling, er det for lidt og for sent.

- Man skal jo ikke skælde ud, når de begynder at gøre en lille smule efter otte år, men jeg synes, det virker som en lappeløsning, siger hun.

- Det er livsfarligt at gå dernede

I den mellemliggende periode har hun gentagende gange kunnet konstatere, at den ene efter den anden er faldet i havnen og druknet, uden der for alvor er sket noget.