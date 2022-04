Råd: Mindst 70 personer omkom i drukneulykker i 2021

Mindst 70 personer omkom i Danmark på grund af en drukneulykke i 2021. Korrigeres der statistisk for manglende meldinger, ligger tallet omkring 90.

Det oplyser Rådet for Større Badesikkerhed i en pressemeddelelse.

Selv om tallet ligger omkring niveauet for de seneste år, tager rådet antallet af drukneulykker meget alvorligt.

- Enhver drukneulykke er en drukneulykke for meget. Selv om antallet var forventet, er det altid trist at blive bekræftet, siger formand for Rådet for Større Badesikkerhed Erik Bech til Ritzau.

Så sent som fredag døde en 68-årig mand i vandet ved Fjellerup Strand på Djurslands nordkyst.