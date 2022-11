Historisk museum går tiggergang på Facebook

"Det er svært at gå tiggergang, men jeg tillader mig alligevel at dele dette opslag i denne kreds, som tidligere har ydet Den Gamle By så uvurderlig støtte."

Sådan indleder Den Gamle Bys direktør, Thomas Bloch Ravn, en deling i Facebook-gruppen Den Gamle Bys venner, hvor museet efterlyser donationer.

Som almenvelgørende institution kan museet nemlig slippe for at betale arveafgift, hvis det modtager nok donationer.

Og lige nu mangler museet 31 donationer af minimum 200 kroner for at slippe udenom afgiften.

Arv har givet flere attraktioner

Museet uddyber, at mange af attraktionerne såsom ombygning af Gæstgivergården er blevet mulige via testamentariske donationer.

Selvom museet altid har været afhængigt af private donationer, er det blvet tydeligere efter coronakrisen.

Da Den Gamle By delte opslaget, manglede der 31 donationer, men af kommentarsporet fremgår det, at flere har doneret. TV2 ØSTJYLLAND arbejder på en kommentar fra Den Gamle By.