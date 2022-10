80 år gammel cykelbane kan blive jævnet med jorden: Erstatningen er 140 kilometer væk

- Det vil påvirke det sådan, at vi ikke kan garantere, som vi har kunnet tidligere, at vi rent faktisk kan skabe medaljer. Vi vil miste medlemmer på det, vi vil miste aktivitet og vi vil miste drive, siger Joachim Parbo, der er formand for Cykle Klubben Aarhus.

Lange udsigter

Joachim Parbo krydser fingre for, at planerne om at fjerne cykelbanen vil blive genovervejet.

- Jeg håber, at vi får tegnet de streger på, der skal til, for at cykelsporten kan bevares og udvikles her i Aarhus, siger formanden.