Historisk: 55 år langt eksperiment er endelig lykkedes

- Det er mega fedt, og der var ikke nogen, der lige regnede med, at det lykkedes, fortæller Bjørn Bjerre Lang, der er væksthusgartner, til TV2 ØSTJYLLAND.

En lang proces

Bjørn Lang fortæller, at det ikke har været en let omgang at dyrke vaniljestangen i et drivhus i Danmark.

- Det er en meget tilfredsstillende følelse, fordi man hele tiden skal have en faglig plan. Så krydser man fingre for, at det er den rigtige beslutning vel vidende, at der går et år, inden vi får chancen igen, siger han.