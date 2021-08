Naturattraktion er for populær: - Der er ikke så meget som en hare tilbage

Besøgende giver problemer

De mange besøgende har dog også haft en negativ effekt på naturområdet, der har lidt under de mange mennesker, der har været i området.

- Det er en udfordring, at så mange færdes i naturen. Godset sagde, at der ikke var så meget som en hare tilbage. Der har været for stort et tryk, siger Dennis Jensen.

Konsekvensen af de mange besøgende bliver, at Favrskov Kommune lukker den ene af to adgangsveje til Høj Stene. Det vil nu ikke længere være muligt at tilgå stedet via Borrevej.