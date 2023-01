Hackersag har sat dybe spor på politigården

Den nu dømte Kasper Hansen, tidligere Lars Kortsens, gerninger på politigården i Aarhus, hvor han har hacket og krænket kolleger og blandt andet fået adgang til deres private billeder, har sat sine spor blandt de ansatte.

- Der er jo tale om en kæmpe tillidsbrud, og rigtig mange af de forurettede er jo blevet krænket, siger Anita Frank, der er fællestillidsrepræsentant i Østjyllands Politiforening.

- Det bekymrer mange, hvad de kan have været brugt til. Det kan blive anvendt over tid og pludselig dukke og have indflydelse på ens liv, og den bekymring er jo helt reel, siger hun.

Undervejs i sagen har begge parter dog understreget, at intet tyder på, at noget materiale er blevet delt, og det viser efterforskningen også.

”Det er en sag, der har ramt os utroligt hårdt i Østjyllands Politi, og den har påvirket rigtig mange medarbejdere. Både direkte og indirekte. Der er jo tale om en ansat, som på det groveste har forbrudt sig mod politiets klare retningslinjer og regler og ikke mindst mod den tillid, som kolleger og ledelse havde vist ham. ,” lyder det fra politidirektør Kirsten Dyrman i et skriftligt citat.

Hun oplyser, at de løbende har forsøgt at tage hånd om de berørte medarbejdere og fremadrettet have mulighed for at få psykologhjælp



Foreløbigt punktum

Kasper Hansen blev fredag eftermiddag idømt to års fængsel, hvoraf tre måneder er ubetinget. De restrende et år og ni måneder er betinget.

- Nu er der sat et foreløbigt punktum i en på mange måder vanvittig sag med mange forurettede, der har fået deres privatliv forstyrret af den tiltalte, siger senioranklager Jacob Thaarup fra Fyns Politi.

De to år er et stykke fra de tre år, som han var gået efter.

- Nu skal jeg sammen med statsadvokaten drøfte, om dommen ligger inden for det, vi må leve med, eller om den er for mild, siger han.

Meldingen fra forsvareren var - ikke overraskende - anderledes.

- Nu ender han reelt med at afsone tre måneders fængsel, så man kan sige, det er en lettelse, siger den dømtes forsvarer, Henrik Garlik.

Sagen har ligget hos Fyns Politi, da Østjyllands Politi ikke må efterforske sig selv.