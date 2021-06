Gellerup har landets næstlaveste vaccinetilslutning: - Jeg tør ikke

Vaccineskepsis

Gellerup sogn kom for nylig ud af områdets anden nedlukning på grund af for høje smittetal i dette forår, og området har stadig Aarhus Kommunes højeste smitte. Således overskrider både positivprocenten og antallet af nysmittede grænseværdierne. Kun incidensen holder sognet fra endnu en nedlukning.

Flere beboere i området siger til TV2 ØSTJYLLAND, at snakken i området generelt kan være vaccineskeptisk, og at det leder til, at flere fravælger at få et stik.

- Jeg tror, at det for rigtig mange mennesker handler om for lidt viden, siger Jesper Nielsen, der er blevet tilbudt en vaccine, men også har takket nej.

- Og så handler det om, at der blandt en stor del af befolkningen herude måske er en manglende tiltro til systemet, fortsætter han.