Lun og solrig onsdag, inden varmen ankommer torsdag

Om to dage bliver det rigtig varmt i Danmark, når varm luft sender temperaturen op omkring 30 grader. Lige så varmt bliver det ikke onsdag, hvor temperaturen bliver mere behersket med op til 24 graders varme.

Derfor vil onsdag for mange sikkert føles som den bedste dag i ugen. Ikke for varm og ikke for kold og samtidig solrig med svage vindforhold.

Alligevel bliver onsdag en forsmag på de efterfølgende dage, da det er samme højtrykssystem, der sørger for, at varmen for alvor melder sin ankomst fra torsdag.

Masser af sol

Højtrykket, der tirsdag har givet tørt vejr med nogen eller en del sol, stabiliserer sig onsdag øst for Danmark.

Det giver en onsdag, hvor solen næsten får frit spil. Kun høje skyer kan ødelægge oplevelsen af solrigt vejr.

De fleste af de høje skyer vil være at finde i Nordjylland, mens man i den sydlige og østlige del af landet får mere blå himmel.