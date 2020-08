Flere elever smittet: Skoleklasser og ansatte sendt hjem

To skoler i Aarhus er ramt af smitte og har sendt hele klasser og flere medarbejdere hjem. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Smitten spreder sig i Aarhus, hvor to skoler torsdag er ramt af coronavirusset.

Torsdag er to elever på Strandskolen i Risskov testet positive for COVID-19.

Som smitten blusser op i Aarhus, så skulle det være mærkeligt, hvis man ikke går hen og bliver ramt af det på et tidspunkt. Ole Skov, Skolelederen, Hasle Skole

Derfor har skolen sendt en hel 6. klasse på 22 elever hjem i karantæne samt syv medarbejdere.

- Vi har fulgt de retningslinjer, vi skal følge, og sendt nære kontakter hjem samt orienteret alle forældre og medarbejdere, fortæller skoleleder på Strandskolen, Morten Holck Jørgensen til TV2 ØSTJYLLAND.

De to elever går i 6. klasse på Strandskolen og har ifølge skolelederen kun været i skole i lidt over én dag.

Har været på udenlandsrejser

Ifølge skolederen på Strandskolen har begge elever været på udenlandsrejser i sommerferien og er umiddelbart efter hjemkomsten blevet testet for COVID-19.

De tests viste sig at være positive torsdag.

Derfor er de to elever sendt hjem i karantæne, ligesom de øvrige klassekammerater og medarbejderne, der har været i kontakt med eleverne. De skal blive hjemme, indtil der foreligger negative coronatests.

- Lige nu afventer vi svar på de tests, som de øvrige børn og medarbejdere får taget. Men vi har ingen grund til at tro, at smitten skulle have bredt sig ydereligere, siger skolelederen på Strandskolen.

Hasle Skole også ramt

En enkelt elev fra 7. årgang på Hasle Skole i Aarhus er ligeledes testet positiv for COVID-19.

Det fik den pågældende elevs klasselærer at vide onsdag aften.

Derfor er hele elevens klasse på 22 elever fra 7. årgang sendt hjem i karantæne samt de seks medarbejdere, der har sin daglige gang i klassen.

Eleven har været i skole mandag, tirsdag og onsdag.

- Den pågældende elev er symptomfri, så det var et tilfælde, at hun blev testet. Men som smitten blusser op i Aarhus, så skulle det være mærkeligt, hvis man ikke går hen og bliver ramt af det på et tidspunkt, siger skolelederen på Hasle Skole, Ole Skov, til TV2 ØSTJYLLAND.

De hjemsendte elever og medarbejdere på Hasle Skole kan ligesom på Strandskolen komme tilbage til skolen, når de kan fremvise negative coronatests.