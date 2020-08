Fagforening og direktør: Festuge giver ikke mening

I Hornslet sidder Jørn Erhardsen. Han er direktør i den nordiske del af Helm Skandinavien.

De har i de sidste mange måneder brugt mere end 100.000 kroner og meget energi på at sikre, at deres 23 medarbejdere og gæster i Hornslet kan møde trygt på arbejde uden at frygte at blive smittet med COVID-19.

De har bygget toiletter til gæster udefra, medarbejderne arbejder på enkeltmandskontorer, og der bliver sprittet af i stor stil. I denne uge er en stor del af medarbejderne blevet sendt hjem, som myndighederne har opfordret til.

Borgmesteren skal fortælle mig, hvad jeg skal sige til mine medarbejdere, når de skal arbejde hjemmefra, og han samtidig inviterer til fest. Jørn Erhardsen, direktør, Helm Skandinavien

Derfor vakte det stor undren, da en af hans medarbejdere gjorde ham opmærksom på, at Aarhus Festuge begynder om to uger.

- Vi bruger rigtig mange penge på at beskytte os, og så inviterer kommunen til fest, siger Jørn Erhardsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Virksomheder: Hvorfor inviterer borgmesteren til fest?

Jørn Erhardsen mener, kommunen sender et meget forvirrende signal til virksomhederne i Østjylland.

- Jeg vil gerne have, at borgmesteren fortæller mig, hvad jeg skal sige til mine medarbejdere, når de skal arbejde hjemmefra, og han samtidig inviterer til fest, siger direktør.

Samme undren sidder man med hos HK Østjylland, der har 29.000 medlemmer.

- Vi synes, det er risikabelt, når vi er en situation, hvor det aarhusianske arbejdsmarked lider. Vi frygter virkelig, der kommer en bølge to, siger fællesformand Jesper Thorup til TV2 ØSTJYLLAND.

Med de tiltag, vi har gang i lige nu, hvor vi er på grænsen af en nedlukning, der har jeg svært ved at se, at vi kører noget som Aarhus Festuge. Rune Hartmann, professor i immunologi, Aarhus Universitet

Han anerkender, at kommunen og festugen gør et stort stykke arbejde for at afholde Aarhus Festuge på en meget restriktiv måde med skarpe pladskrav og håndsprit.

- Jeg frygter, at på trods af alle de foranstaltninger, som kommunen har sat i værk, så kan man ikke styre det, siger Jesper Thorup.

Medarbejdere skal arbejde hjemmefra

Jesper Thorup forstår ikke, hvorfor mange af hans medlemmer skal arbejde hjemmefra og bruge mundbind i bussen, samtidig med, at de kan tage til festuge i Aarhus.

- Det synes jeg ikke giver ret meget mening, siger fællesformanden for den største fagforening i Østjylland.

Han vil ikke fortælle sine medlemmer, hvad de skal eller ikke skal gøre. Hans opfordring går til borgmester Jacob Bundsgaard, der er formand for Aarhus Festuge.

- Der må være en vis konsistens i udmeldingerne, siger Jesper Thorup.

Fællesformanden kunne dog ikke selv finde på at møde op, hvis Aarhus Festuge bliver en realitet om to uger.

- Jeg synes ikke, at jeg vil udsætte mig selv, min familie eller min omgangskreds for at blive smittet, siger han.

Beslutning lander mandag

Mandag afholder bestyrelsen i Aarhus Festuge krisemøde for at finde ud af, hvad der skal ske med den populære festuge. Det sker efter skarp kritik af planen om at afholde Aarhus Festuge.

Både fra politikere og eksperter.

Onsdag fortalte to af landets førende eksperter til TV2 ØSTJYLLAND, at de mener, at festugen bør aflyses.

- Med de tiltag, vi har gang i lige nu, hvor vi er på grænsen af en nedlukning, der har jeg svært ved at se, at vi kører noget som Aarhus Festuge. Der vil jeg mene, at prioriteten bør være på, at vi kan gå på arbejde og institutioner kan holde åbent, siger Rune Hartmann, der er professor i immunologi ved Aarhus Universitet.

Jacob Bundsgaard oplyser, at han ikke ønsker at komme med yderligere kommentarer. Han vil i de kommende dage 'indgå i dialog med de statslige myndigheder med henblik på mulige anbefalinger til årets festuge,' skrev han onsdag i en pressemeddelelse.