Fire mænd frifundet for drabsforsøg i Brabrand

Advokat Mette Grith Stage oplyser, at hun nu sammen med sin klient vil se på, om han skal kræve erstatning for at have siddet varetægtsfængslet i 11 måneder.

- Nu vil vi gerne have kendelsen på skrift. Det fik vi ikke i dag på grund af it-problemer ved domstolen.

- Derefter afventer vi, at ankefristen udløber, før vi ser på erstatning. Men det er klart, at man nok vil forsøge at få erstatning, når man har siddet fængslet så længe og så bliver frifundet.

Anklagemyndigheden har nu to uger til at beslutte, om man vil anke sagen.

