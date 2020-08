28-årig anholdt for drabsforsøg, hvor 62-årig blev stukket i hovedet med kniv

Den 28-årige mand fremstilles fredag i grundlovsforhør ved retten i Horsens kl. 14.00, hvor han sigtes for drabsforsøg. Foto: Google Street View

En 28-årig mand fra Horsens sigtes for drabsforsøg og fremstilles i et grundlovsforhør i Retten i Horsens fredag klokken 14.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Drabsforsøget blev begået torsdag i en lejlighed i Horsens.

Kendte hinanden

Her blev en 62-årig mand stukket med en kniv i hovedet.

- De to personer har en relation til hinanden, lyder det fra politiet.

Læs også Kæmpe strømafbrydelse: 51.500 kunder uden strøm

Offeret er blevet behandlet for sine skader og er uden for livsfare.

Den 28-årige blev anholdt torsdag klokken 15.30.

Anklageren i sagen vil anmode om, at grundlovsforhøret fredag eftermiddag afholdes for lukkede døre. Derfor øsnker politiet på nuværende tidspunkt ikke at kommentere sagen yderligere.