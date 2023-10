En rådden skraldespand: - Nogen må have røde ører

Onsdag aften har byrådet behandlet Gert Bjerregaards forslag.

- Der var en god og livlig debat. Nu er sagen sendt til teknisk udvalg for yderligere afklaring af problemstillingen, siger Gert Bjerregaard, der også er medlem af teknisk udvalg.

Det var ifølge ham fortrinsvist de borgerlige partier, der var for en yderligere behandling.

- Rådmanden for teknik og miljø (Nicolaj Bang (K), red.) var sådan set åben over for at se på de problemstillinger, der er. Det er overordentlig positivt, så jeg kan kun rose rådmanden for at gå ind i der her med åbent sind, siger Gert Bjerregaard.

- Nu kommer der en udvalgsbehandling, hvor vi vil se på, hvad vi kan gøre for at udbedre dem, der er udleveret.