Vrimler med maddiker: - Før vi fik de nye skraldespande, var det ikke noget problem

Finn Jensen har klaget til Favrskov Kommune efter at have set sine nye skraldespande blive omdannet til et regulært maddikehotel.

Og selvom det umiddelbart lyder smart, oplever mange borgere, at tappen river hul på deres affaldsposer, og det skaber et gæstfrit miljø for maddiker i skraldespandene.

For skraldespandene er udstyret med en såkaldt stabletap, som skal gøre det nemmere at stable dem oven på hinanden.

Men med de nye skraldespande følger et problem. Og ikke et særligt lækkert et af slagsen.

Danskere skal være bedre til at sortere deres affald, og derfor er nye skraldespande ved at blive rullet ud i hele landet.

Løsningen blev at skære det meste af stabletappen af. Ikke en perfekt løsning ifølge Bo Brøndum Pedersen, men dog "en bedre løsning".

Også selvom det betød, at Egedal Kommune måtte punge ud med over 700.000 kroner for at ændre konstruktionen af skraldespandene.

Et par gode råd

Firmaet bag de nye skraldespande, PWS Danmark, forklarer, at stabletappene er nødvendige at have, når skraldespandene skal transporteres fra fabrik til borger. Ellers er de for svære at trække fra hinanden.

PWS Danmark mener desuden ikke, at det er spandene, der er problemet i forhold til maddiker.

- De kommer i alle skraldespande. Det kan ikke undgås, siger administrerende direktør Kjeld Jensen til TV 2.

Det er særligt affaldsbeholderne til bioaffald, der er et slaraffenland for spyfluer, som lokkes til af lugten og derefter lægger æg. Et døgn senere klækker æggene, og skraldespandene vrimler med små, hvide maddiker.

Det er dog vigtigt at huske på, at maddiker ikke er sundhedsskadelige – selvom de fleste nok kan blive enige om, at de ikke er rare at have boende.

Kjeld Jensen har da også et par gode råd til, hvordan man undgår at få besøg af maddikerne.

For det første skal man lade være med at fylde for meget affald i poserne. For det andet skal man huske at slå en solid knude på poserne. Og for det tredje skal man lægge affaldsposen stille og roligt ned i spanden i stedet for at lade den falde oppefra.