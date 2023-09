Kredsløb forklarer: Derfor bliver sorteret affald blandet sammen

Flere aarhusianere har dog undret sig over, at noget af det sorterede affald bliver blandet sammen i skraldebilen.

Den nye skraldeordning er for alvor ved at blive rullet ud i Aarhus. Siden sommerferien har de første aarhusianere skulle vænne sig til, at affaldet nu skal sorteres i ti fraktioner.

- Aarhusianerne har generelt taget rigtig godt imod sorteringen og gør sig umage for at sortere korrekt. Derfor har jeg fuld forståelse for, at det kan virke modstridende at sortere, når to af rummene efterfølgende blandes sammen.

- Det drejer sig dog kun om en kort periode hvor nogle kunder vil opleve en sammenblanding, og i de tilfælde, sørger vi for, at affaldet eftersorteres, præcis som det skal, forsikrer Lars Banke, der er chef for genbrug i Kredsløb, i pressemeddelelsen.



Udrulningen af den nye skraldeordning i Aarhus Kommune er i fuld gang og ventes først afsluttet til december.