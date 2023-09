Jan har 3D-printet sin egen løsning på klamt affaldsproblem

Jan Hinrichsen fra Skæring satte sig ind på sit kontor, da han havde læst om de problemer, andre havde med de nye affaldsbeholdere fra Aarhus Kommune. Ti minutter senere stod han med et lille produkt i hånden, der har stort potentiale. I bunden af de nye beholdere sidder der en lille anordning af plastik og stikker ud. Det er såkaldte stabeltapper, der bruges, når beholderne stables. Tapperne er med til at sørge for, at de ikke "suger sig sammen", så de er bøvlede at skille ad. Det betyder imidlertid, at affaldsposerne risikerer at få revet hul i sig, når de bliver smidt ned i beholderen, og det er særligt et problem med de tynde poser til madaffald.

En hurtig teknisk tegning og så ind til printeren - så havde jeg en løsning Jan Hinrichsen, Skæring

- Jeg havde læst flere artikler om det her problem med madaffaldet, der fører til en risiko for maddiker i beholderen, når eksempelvis kødsaft løber ud. Det er ulækkert, og det er klart, at folk er utilfredse, siger Jan Hinrichsen, der er uddannet elektroniktekniker og arbejder som it-udvikler hos KMD. - Jeg har det bare sådan, at man kan bruge tre dage på at brokke sig over et problem eller ti minutter på at løse det. Jeg gjorde det sidste. En hurtig teknisk tegning og så ind til printeren - så havde jeg en løsning. Bløde i stedet for skarpe kanter Det produkt, Jan Hinrichsen stod med i hånden, er nemlig en 3D-printet plastikdims, som kan monteres på stabeltappen. Modsat tappen, der er skarp og smal, er Jans opfindelse blød og afrundet. Det forhindrer poserne i at gå i stykker. - Jeg har limet én fast i hver side med almindelig silikone fra et byggemarked, og det virker. Jeg har lavet nogle til mig selv og til en bekendt, siger Jan Hinrichsen.

Sådan ser Jan Hinrichsens 3D-tegning ud. Hans dims er fremstillet ved hjælp af en printer som denne.