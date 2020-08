Elever smittet med coronavirus: 90 elever og 20 medarbejdere sendt hjem

Tre elever fra Engdalskolen i Brabrand er testet positiv for coronavirus, og derfor er tre hele klasser sendt hjem. Det samme er de medarbejdere, der har været i kontakt med klasserne.

De smittede er to elever i 2. klasse og en elev i 8. klasse, oplyser skolelederen for Engdalskolen, Anders Munthe.

- Da vi får det at vide, kontakter vi med det samme elevernes forældre og Styrelsen for Patientsikkerhed. De tre klasser bliver sendt hjem og skal testes – det samme gælder de lærere, der har været i kontakt med eleverne, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

I alt er 90 elever og tyve lærere hjemsendt, indtil de kan fremvise en negativ coronatest.

Vikarer og virtuel undervisning

Omkring 1000 elever og 110 medarbejdere er tilknyttet skolen, og en stor del af dem skal nu gå i skole hjemmefra.

- Vi har indført fjernundervisning for 7-9 klasserne. Det har vi været nødsaget til på grund af mandsskabsmangel, men vi håber, at klasserne snart kan være tilbage på skolen igen, siger han.

De øvrige elever på Engdalsskolen er blevet informeret og skal møde ind som planlagt, hvor der er ringet vikarer ind for at dække de mange timer, de hjemsendte lærere skulle have haft.

- Flere af os er mødt ind klokken 06 onsdag, så vi kan få dagen til at køre som smurt. Vi skal have evalueret på forløbet, og så tager vi den derfra, siger han.

