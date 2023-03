Efter kæmpebrand: Silo først klar om halvandet år

Siloen i Studstrup skulle have været klar til brug allerede til sommer. Men nu er det udskudt til sommeren 2024.

Det bekræfter Ørsted over for TV2 Østjylland.

Det har ikke været muligt at benytte siloen til opbevaring af træpiller, siden der i september sidste år gik ild i siloen.

Branden tog næsten en måned at slukke, og skaderne har været mere opfattende, end Ørsted forventede.

- Siden branden i siloen blev slukket, har vi sammen med eksterne eksperter arbejdet på at undersøge siloen og vurdere dens skader på blandt andet stålkonstruktion, betonvægge og transportsystem. Vi arbejder stadig på at få det fulde overblik over skaderne, siger Ole Thomsen, der er ansvarlig for Ørsteds kraftværksforretning.



Vil bruge skib som afløser

Træpillerne blev før branden brugt til et af Ørsteds kraftvarmeværker. Men siden branden har virksomheden været nødt til at benytte sig af kul i stedet.

De håber dog på, at de kan finde en anden løsning, indtil siloen igen er klar.

- Vi arbejder på en løsning, hvor vi etablerer nogle ekstra transportbånd, så vi kan føre træpillerne direkte fra skib og ind til selve kraftvarmeværket – altså uden om siloen indtil den er klar.

- Det er vores nuværende vurdering, at vi kan have denne løsning klar omkring 1. april i år og dermed hurtigst muligt reducere brugen af kul, siger Ole Thomsen.



Ørsted oplyser, at det ikke er en forsinkelse af genopbygningen af siloen, da de slet ikke er gået i gang med det endnu.

Det drejer sig i stedet op, at de nu har et bedre overblik over skaderne og dermed et bedre bud på, hvornår siloen kan stå klar igen.