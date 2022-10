Se billederne: Så slemme er skaderne på siloen

- Vi skal se på, hvad vi kan gøre bedre og ændre for bedst muligt at sikre os mod en gentagelse. Vi har en lang række eksperter i eget regi, men vi har også bedt kolleger om hjælp, hvilket der har været positiv respons på. Vi vil samle det bedste team for at gennemgå de her tre faser, siger han.

Ingen garanti

Han vil dog ikke garantere, at det i fremtiden betyder, at der opstår nye brande på Studstrupværket.

- Jeg tror ikke, man kan give en garanti for at der ikke opstår brand på en virksomhed, som oplagrer så store mængder energi, som vi gør. Men vi kommer til at lave ændringer for at sikre bedst muligt mod en gentagelse.

På grund af skaderne på siloen, bliver der foreløbigt fyret med kul. Derfor er varmeproduktionen til aarhusianerne ikke grøn lige nu. Og der kommer til at gå lidt tid endnu, før værket er tilbage på den grønne energi.

- Jeg håber, at vi kan få så robust en konstruktion, at vi kan undgå en lignende situation og så vi igen kan levere grøn energi til Aarhus. Som tidsplanen er nu, kan vi gøre det 1. juli 2023. Da skulle vi gerne være klar igen, siger Ole Thomsen.