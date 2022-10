Nu er kæmpebrand endelig slukket

Efter knap en måned har brandfolk og Ørsted nu fået bugt med branden på Studstrupværket.

Det meddeler Østjyllands Brandvæsen torsdag morgen.

Konkret var det klokken 05:43, at brandvæsnet vurderede, at branden er slukket.

Man vil fortsætte med at køre træpiller ud af siloen, men det forventes, at der ikke vil være ild i noget af det.



Inden længe venter der ifølge beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl fra Østjyllands Brandvæsen en kæmpe renoveringsopgave, hvis siloen, hvor branden har ulmet.

Især taget har nemlig taget skade under branden, og der har været frygt for, at det kunne styrte sammen. Samme grund har påvirket slukningen, fordi brandfolk og Ørsteds ansatte ikke har kunnet arbejde inde i siloen.

- Man vil både torsdag og fredag kunne se lidt røg og en del damp fra siloen fra efterslukningen. Det skal ikke give anledning til bekymring, siger beredskabsdirektøren

Det var den 22. september, at det blev konstateret, at der var brand i en silo ved Studstrupværket nord for Aarhus med 55.000 ton træpiller. I forbindelse med slukningen er omkring 40.000 ton træpiller gået tabt.

Opdateres ...