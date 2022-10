Nu hjælper fjernstyret gummiged med slukning

På rekordtid er en ombygget gummiged blevet klar til at assistere med slukningen på Studstrupværket.

- Vi blev jo stillet en udfordring af Ørsted, om vi kunne lave en fjernstyret gummiged lidt hurtigt. Ørsted havde den i forvejen og ville have os til at ombygge den, fortæller værkfører Michael Larsen, værkfører for værkstedet Zeppelin i Skejby, der er specialiseret i at ombygge Caterpillar.

Nu kan gummigeden derfor fjernstyres.

Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl har tidligere oplyst, at det ikke er forsvarligt at have mandskab inde i siloen længere.

Gummigeden har derfor et kamera monteret på maskinen og kan fjernstyres fra eksempelvis et skur, forklarer værkføreren.