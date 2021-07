Efter bil landede på to andre biler: Bilist sigtet for narkokørsel

Det så voldsomt ud, da en trafikulykke på Grenåvej nær Egå endte med, at en hvid BMW væltede en lygtepæl, røg ind over et hegn og landede på taget oven på to parkerede biler.

Heldigvis kom ingen alvorligt til skade, men føreren af den hvide BMW, som forårsagede ulykken, måtte klippes fri af sin bil.

Bilisten blev siden sigtet for at køre bil i narko- og spirituspåvirket tilstand.

- Han blev anholdt og sigtet for færdselsuheldet, spirituskørsel og kørsel i narkopåvirket tilstand. Der var mistanke om alkohol- og narkokørsel og vi skal sigte ham for at kunne tage en blodprøve, fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi Chris Mose.