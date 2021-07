Tre tilskadekomne efter lang og voldsom trafikulykke: Bil endte på taget af to andre

Bilen, som kom bag fra og forsagede ulykken, tog turen ind i en lysmast og hen over et hegn, inden den endte på hovedet ovenpå to parkerede biler.

- Der ligger dele ud over 200 meter, så det har været ved høj hastighed, siger Rene Ludvig.

Der var to personer i bilen med trailer, og en enkelt person i bilen, der forsagede ulykken. Heldigvis er ingen kommet alvorligt til skade, selvom sidstnævnte måtte klippes fri af sin bil. Personen er ved bevidsthed og til undersøgelse på hospitalet.

På stedet afventer de lige nu en bilinspektør, og så skal der ligeledes en drone til stedet, der kan lave oversigtsbilleder. Det betyder, at der kun er et spor farbart i retning mod Aarhus.